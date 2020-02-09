Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.
Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.
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