Bursa'da meşelik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde meşelik alanda başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'nde meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 3 arazöz, 1 su tankeri ve helikopter sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
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