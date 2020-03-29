Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş - Son Dakika

Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş
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Bursa'nın cadde ve meydanları bomboşBursa'da, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarının ardından cadde, sokak ve meydanlar, pazar günü boş kaldı.
Bursa'nın cadde ve meydanları bomboş
Bursa'da, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması çağrılarının ardından cadde, sokak ve meydanlar, pazar günü boş kaldı.Kentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ve evde kalınması çağrıları üzerine pazar günü cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Bursa'nın her zaman kalabalık olan yerlerinden Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi ve Tophane Meydanı'nda kimsenin olmadığı gözlendi. İşe gidip, gelenler dışında sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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