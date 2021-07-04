Üye Girişi
Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor - Son Dakika

Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor

04.07.2021 11:06
Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor, System.String[]

04 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBursa'nın çamuru da ışık saçıyorBURSA - İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında metan gazından, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan ve güneş panellerinden elektrik üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinden çıkan çamuru...

04 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor

BURSA - İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında metan gazından, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan ve güneş panellerinden elektrik üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinden çıkan çamuru da enerjiye dönüştürüyor. Tesiste günlük yaklaşık 52 bin konutun tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretiliyor.

Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da önemli bir mesafe kat etti. Yenikent ve İnegöl Katı Atık Depolama sahalarına kurulan tesislerde metan gazından elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ'nin ana içme suyu hatlarına kurduğu HES'ler ve metro istasyonları ile hizmet binalarının üzerine yerleştirdiği güneş panelleriyle elektrik üretimiyle doğal kaynakları enerjiye dönüştürüyor. BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen ve 2018 yılında üretime başlayan çamur yakma tesisiyle de arıtmadan çıkan çamur enerjiye dönüştürülüyor.

Türkiye'de ilk

Günlük 400 ton yakma kapasitesiyle Türkiye'de bir ilk olan yakma tesisiste Büyükşehir bünyesindeki 11 ileri arıtma tesisinden gelen çamur tamamıyla yakılıyor. Tesis devreye alındığından itibaren yaklaşık olarak 385 bin ton çamur bu sayede bertaraf edilirken, önemli bir çevre sorunu da ortadan kaldırılmış oldu. Tesiste geçtiğimiz yıl 101 bin 456 ton çamurun yakılmasıyla toplam 13 milyon 680 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilirken, bu güne kadar üretilen toplam elektrik enerjisi ise yaklaşık 48 milyon kilovat saati buldu.

52 bin konutluk enerji

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu sorunun çözümü için küresel ölçekte eylem planları hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıyla ilgili önemli bir mesafe kat ettik. 2018 yılında devreye aldığımız çamur yakma tesisi de bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu tesis ile arıtma tesislerimizden çıkan çamuru hem bertaraf etmiş oluyoruz, hem de enerji üreterek ekonomiye kazandırıyoruz. Tesis devreye alındığından beri yaklaşık 385 bin ton çamur bertaraf edilmiş oldu ve yaklaşık 48 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimin 9. 5 milyon kilovat saatini arıtmaya tesislerinde kullanarak yaklaşık 5. 5 milyon TL kazanç sağlamış olduk. 1 evin ayda ortalama 150 kilovat saat enerji harcadığını düşündüğümüzde, her gün 51 bin 689 hanenin tüketeceğine eş değer elektrik enerjisi üretiyoruz. Çevreyi atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 10:56 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 10:52 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor
Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü 09:13 Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 08:31 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu

Son Dakika Haberleri
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
10:51 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi
10:41 Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti
10:35 Tartıştığı kişiye "Senden hoca değil münafık bile olamaz" sözlerini kullanan genç az kalsın hapsi boyluyordu
10:34 Herkesi bu kareyle kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi
10:33 Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
09:13 Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
09:05 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış         
11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı         
10:55
Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti         
10:42
Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı         
10:33
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz         
09:06
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
08:05
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 11:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement