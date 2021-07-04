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Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor - Son Dakika

Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor

04.07.2021 17:11
Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor, System.String[]

04 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBursa'nın çamuru da ışık saçıyorBURSA - İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında metan gazından, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan ve güneş panellerinden elektrik üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinden çıkan çamuru...

04 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor

BURSA - İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında metan gazından, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan ve güneş panellerinden elektrik üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinden çıkan çamuru da enerjiye dönüştürüyor. Tesiste günlük yaklaşık 52 bin konutun tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretiliyor.

Bursa'nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda da önemli bir mesafe kat etti. Yenikent ve İnegöl Katı Atık Depolama sahalarına kurulan tesislerde metan gazından elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ'nin ana içme suyu hatlarına kurduğu HES'ler ve metro istasyonları ile hizmet binalarının üzerine yerleştirdiği güneş panelleriyle elektrik üretimiyle doğal kaynakları enerjiye dönüştürüyor. BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen ve 2018 yılında üretime başlayan çamur yakma tesisiyle de arıtmadan çıkan çamur enerjiye dönüştürülüyor.

Türkiye'de ilk

Günlük 400 ton yakma kapasitesiyle Türkiye'de bir ilk olan yakma tesisiste Büyükşehir bünyesindeki 11 ileri arıtma tesisinden gelen çamur tamamıyla yakılıyor. Tesis devreye alındığından itibaren yaklaşık olarak 385 bin ton çamur bu sayede bertaraf edilirken, önemli bir çevre sorunu da ortadan kaldırılmış oldu. Tesiste geçtiğimiz yıl 101 bin 456 ton çamurun yakılmasıyla toplam 13 milyon 680 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilirken, bu güne kadar üretilen toplam elektrik enerjisi ise yaklaşık 48 milyon kilovat saati buldu.

52 bin konutluk enerji

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu sorunun çözümü için küresel ölçekte eylem planları hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesi olarak biz de özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıyla ilgili önemli bir mesafe kat ettik. 2018 yılında devreye aldığımız çamur yakma tesisi de bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu tesis ile arıtma tesislerimizden çıkan çamuru hem bertaraf etmiş oluyoruz, hem de enerji üreterek ekonomiye kazandırıyoruz. Tesis devreye alındığından beri yaklaşık 385 bin ton çamur bertaraf edilmiş oldu ve yaklaşık 48 milyon kilovat saat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimin 9. 5 milyon kilovat saatini arıtmaya tesislerinde kullanarak yaklaşık 5. 5 milyon TL kazanç sağlamış olduk. 1 evin ayda ortalama 150 kilovat saat enerji harcadığını düşündüğümüzde, her gün 51 bin 689 hanenin tüketeceğine eş değer elektrik enerjisi üretiyoruz. Çevreyi atalarımızın mirası değil, çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Enerji, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa'nın Çamuru da Işık Saçıyor - Son Dakika


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