Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm - Son Dakika

Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm

15.03.2021 13:57
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm, System.String[]

Bursa trafiğinin kalbi mesabesindeki Acemler Kavşağı'nda birkaç farklı koldan önemli çalışmalar başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl projelerin büyük kısmını bitirmeyi hedefliyor.

Bursa trafiğinin kalbi mesabesindeki Acemler Kavşağı'nda birkaç farklı koldan önemli çalışmalar başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl projelerin büyük kısmını bitirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler Kavşağı ile kavşaktaki yoğunluğu etkileyen farklı bölgelerde yapılacak yatırımlarla yoğunluğu yüzde 27 oranında azaltmayı planladıklarını söyledi.

Bursa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması için yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, olan trafik ve ulaşım meselesini çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bütçesinin büyük bir kısmını bu iki alana ayıran Büyükşehir Belediyesi, araç sirkülasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü bile geride bırakan Acemler Kavşağı'na köklü çözümler getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, parti ve belediye yöneticileriyle birlikte Acemler bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Öncelikle Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin inşaat alanına uğrayan Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında firma yöneticilerinden bilgi aldı. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu yanında yapılan 'Otopark ve Burulaş Aktarma İstasyonu' alanına geçen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, belediye yöneticileri tarafından proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Son olarak 'Hayran Caddesi ve Oulu Caddesi Tüp Geçit bağlantı' çalışmalarını inceleyen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, projenin son hali hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devletin birçok konuda köklü çalışmalar yürüttüğünü, bunlardan en önemlisinin ise sağlık alanı olduğunu söyledi. Bursa'da da sağlık alanında yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, farklı sebeplerden ötürü bir süredir inşaat çalışmaları duran Ali Osman Sönmez Hastanesi'nde çalışmaların başladığını ve Mart 2023 gibi hizmete açılacağını ifade etti. Hastanelerin 365 gün, 7/24 yaşayan bölgeler olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Elbette hastane yapıldıktan sonra o bölgeyle alakalı düzenlemeler de yapmak gerekiyor. Yeni hastane, Çekirge'deki hastanenin tüm fonksiyonlarını Acemler'e çekecek. Yanı başında otobüslerin park yerini düşünmek gerekiyor. Beraberinde Batı Garajını da buraya çekiyoruz. Bursaspor-Acemler Metro İstasyonu'nun burada olması da hastaneyi kullanacaklar için büyük bir avantaj. Dolayısıyla toplu taşımayla hastaneye ulaşım noktasında kurumsal adımlar atmaya çalıştık. Bursa'nın dört bir tarafından metro ve otobüslerle hastaneye ulaşma ve hemen hastanenin yanında konuşlanma imkanına sahip olacaklar. 2 binden fazla kapalı ve açık olmak üzere mevcut hastanenin otoparkı var. Bizim oluşturduğumuz bu alanda hem bahsedilen fonksiyonları buraya çektiğimiz gibi 274 araçlık da bir otopark teşekkül edeceğiz" dedi.

"1 metrekare yerimiz yoktu"

Cadde üzerinde de düzenlemeler yapılması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim burada 1 metrekare yerimiz yoktu. Kamulaştırma yaparak bir taraftan halletmeye çalışıyoruz. Hayran Caddesi iki gidiş iki geliş olacak. Öte yandan stadyumun arkasındaki köprü inşaatımız bitti. Kamulaştırma yapıldı. Hayran Caddesi ile bağlantı kuracak yol da açılıyor" diye konuştu.

Stadyum için sürpriz proje

Stadyumun her ne kadar iki haftada bir sefer, yılda 18-20 sefer kullanılan bir mekan olsa da yakın zamanda bu konuda sürpriz bir proje açıklayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Stadyumu yılın 365 günü kullanmak istiyoruz. Stadyumun da 1100 kapasiteli otoparkı var. Stadyumun alt kısmında ve diğer müştemilatında da önemli çalışmalar var. Bursa'daki insanları ve gençleri ilgilendiren önemli çalışmalar olacak. Aynı otoparkların buraya da hizmet eden bir fonksiyona bürünmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Tek başına düşünmemek lazım"

Acemler Kavşağı'nın daha önce de çok fonksiyonlu olduğunu söylediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 190 bin civarında araç geçerken, Acemler Kavşağı pandemi öncesi 210.000 civarı araç çekiyordu. Bazı günler 256 binlere bile dayandı. Bursa'nın kalbi pozisyondaki Acemler Kavşağı'nda 6-7 aşamalı çalışma yapıyoruz. Şerit genişletmeleri yapılıyor. Beraberinde tünel geçişimiz de var. Amacımız burayı daha işler hale getirmek. Acemler Kavşağı tek başına düşünmemek lazım. Adliye Kavşağı, Yakın Doğu Çevre Yolu'nda Botanik civarında iki tane C kavşak, Yunuseli'ndeki yatırımlar Acemler Kavşağı'nı etkileyen ve rahatlatacak konular. Bunlar hep bu yıl içerisinde yapımı ihale edilecek ve başlanacak olan yatırımlardır" diye konuştu.

Yüzde 27 rahatlama

Yapıların birbirine senkronize olarak çalıştığını anlatan Başkan Aktaş, Bursa'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına sağlıkta, eğitimde ve diğer alanlarda yatırımların sürdüğünü söyledi. Trafik ve ulaşımla alakalı yatırımların ise çok daha fazla değer ifade ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Yatırım bütçemizin birçoğunu toplu taşıma, trafik ve ulaşımla alakalı yatırımlara yönlendiriyoruz. İnşallah bunu zaman içerisinde çok net bir şekilde göreceğiz. Çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Otopark ve tüp geçit alanında 3-4 ayda çalışmalar bitirilecek. BUSKİ tarafında yan yollar var. O da yılsonuna kadar biter diye düşünüyoruz. 2022 sonuna kadar çalışmaların tamamı bitirilmiş olur. Büyük bir kısmını ise bu yılsonunda bitirmiş olacağız. Yaptığımız simülasyonlardaki sayımlar neticesinde trafikte yaklaşık yüzde 27 gibi bir rahatlama sağlanacak" dedi.

Yüzde 17'lik kapasite artışı

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazali Şen, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir sunum yaptı. Hayran Caddesi'nden gelen trafiğin Acemler Kavşağı'na değil de tüp geçit ile Oulu Caddesi'ne aktarılmasıyla Acemler'de yüzde 17'lik kapasite artışı sağlanacağını dile getiren Şen, tüp geçidin 2-3 ay içinde tamamlanacağını vurguladı. İkinci etapta yapılacak, Ankara istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı'na gelmeden tüp geçit ve yan yolla Mudanya Kavşağı'na bağlanması, Mudanya'dan gelip, Dikkaldırım' bağlantı, Dikkaldırım'dan Mudanya istikametine doğrudan bağlantı ve Dikkaldırım trafiğinin Soğukkuyu ve 11 Eylül Bulvarına bağlantısı gibi projelerle Acemler Kavşağı yüklerinden büyük ölçüde arınmış olacak. - BURSA

Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm
Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İnşaat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın can damarında büyük dönüşüm - Son Dakika


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