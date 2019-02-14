Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Dağ İlçeleri Beyaza Büründü

Bursa'nın Dağ İlçeleri Beyaza Büründü

9 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Bursa'nın Dağ İlçeleri Beyaza Büründü, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Yeni güne başlamak için evinden çıkan Büyükorhanlılar beyaz örtüyle karşılaştı. İlçenin yüksek kesimleri olan Belpınar mevkiinde kar yer yer 15 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ve küreme ekipleri, kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için yoğun çalışma sarf ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

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