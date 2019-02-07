Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Dağ İlçeleri Beyazlara Büründü

Bursa'nın Dağ İlçeleri Beyazlara Büründü

14 dakika önce

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi beyazlara büründü.

Bursa'nın Dağ İlçeleri Beyazlara Büründü, System.String[]
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi beyazlara büründü. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolları açık tutabilmek için büyük çaba harcıyor.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. İlçenin yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları kar sebebiyle kapandı. Büyükorhan'ın Aktaş, Sarnıç, Kuşlar, Zaferiye, Danaçalı, Karaçukur mahallelerine giden yolların kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat yolları açıt tutmak için görev yapıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Sabah, Büyükorhan, Bursa, Güncel
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