Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor

Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor Bursa'nın Büyükorhan ilçesi doğalgaza kavuşuyor.

Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor

BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesi doğalgaza kavuşuyor. Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Hedefimiz, hizmet dönemi içinde 43 mahallemizin tamamında alt yapı ve üst yapıyı tamamlamaktır" dedi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan doğalgaza kavuşuyor. Bursagaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Büyükorhan Belediyesi'nin gayretleriyle ilçede hummalı çalışmalar devam ediyor. Meydan çalışmasının tamamlanmasının ardından başta doğalgaz olmak üzere parke taşı, asfalt işleri sürüyor.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Doğalgaz çalışmamızın bir ay içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Merkezde doğalgaz çalışmasının yanı sıra 43 mahallemizde hummalı çalışmalar devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan 10 köyümüzün üst yapısını da tamamladık. İlçe merkezine doğalgaz geliyor. İlçe merkezinin alt yapısını tamamladıktan sonra üst yapıya geçmeden doğalgaz geldi. Kasım ayı, aralık başı gibi doğalgaz halkın hizmetine sunulacak. Bu konuda gayret gösteren Bursagaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğalgaz borularının döşeme ve test işlemleri bittikten sonra üst yapıların tamamlanacağını vurgulayan Korkmaz, "Biz seçimden önce halkımızı çamura bastırmayacağız diye söz vermiştik. Bu kazı işlemleri bittiğinde parke ve asfalt kaplamasını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

43 mahallenin 7 tanesinde ciddi olarak içme suyu problemi olduğuna işaret eden Korkmaz, "Bir mahallemizin 100 yıllık içme su meselesi vardı. Kurban bayramında söz vermiştik ve burayı suyla buluşturduk. Mazlumlar Mahallemizin de içme suyu meselesini Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü katkılarıyla giderdik. Diğer 5 mahallemizin de su kaynakları tespiti yapıldı. Önümüzdeki yaz aylarında bu mahallemizin su meselesini çözmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin kendilerini biraz yavaşlattığını belirten Korkmaz, "Biz çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz. Hedefimiz, hizmet dönemi içinde 43 mahallemizin tamamında alt yapı ve üst yapısını tamamlamaktır" dedi.

Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor
Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan, Doğalgaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

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