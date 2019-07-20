Son Dakika Haberleri: “Bursa’nın dağı taşı RES’ler için kamulaştırılacak”
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“Bursa’nın dağı taşı RES’ler için kamulaştırılacak”

45 dakika önce

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Bursa'da yeni kurulacak Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) çevre ve insan sağlığına etkileriyle ilgili endişelerinin olduğunu" belirterek Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

“Bursa’nın dağı taşı RES’ler için kamulaştırılacak”, System.String[]
CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Bursa'da yeni kurulacak Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) çevre ve insan sağlığına etkileriyle ilgili endişelerinin olduğunu" belirterek Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:12 
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