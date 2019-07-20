“Bursa’nın dağı taşı RES’ler için kamulaştırılacak”
45 dakika önce
CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Bursa'da yeni kurulacak Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) çevre ve insan sağlığına etkileriyle ilgili endişelerinin olduğunu" belirterek Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Bursa Milletvekili
ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu
"Bursa'da yeni kurulacak Rüzgar Enerji Santrallerinin (RES) çevre ve insan sağlığına etkileriyle ilgili endişelerinin olduğunu" belirterek Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:12
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