Bursa'nın damak tatlarından "Mustafakemalpaşa peynir tatlısı"na coğrafi işaret tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Mustafakemalpaşa peynir tatlısı"nı coğrafi işaret olarak tescil etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun yıllardır kurusu ve şerbetlisi üretilen tatlının tescili için Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından TÜRKPATENT'e yapılan başvuru sonuçlandı.

Sosyal medya hesabından tescili duyuran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gerçek lezzeti keşfetmek isteyen herkesi dünyanın merkezine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Son tescille Bursa'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 14'e yükseldi.