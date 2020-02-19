Bursa'nın değerleri komşuda tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'nın değerleri komşuda tanıtıldı - Son Dakika

Bursa'nın değerleri komşuda tanıtıldı

7 saat önce

Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri, Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020 fuarında katılımcılara tanıtıldı.

Bursa'nın değerleri komşuda tanıtıldı, System.String[]

Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri, Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020 fuarında katılımcılara tanıtıldı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyon ortağı olarak yer aldığı Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020, bu yıl 37'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sofya İnter Expo Center'da gerçekleşen fuara tur operatörleri ve seyahat acenteleri, oteller, balneolojik tatil köyleri ve kaplıcalar, belediyeler, ulusal ve bölgesel turizm dernekleri, havayolu şirketleri, profesyonel eğitim kurumları, yazılım ve turizmle ilgili diğer şirketler yoğun ilgi gösterdi. 25 ülkeden 80 firmanın yer aldığı fuarda katılımcılara yeni turizm ürünlerini sergileme, ortaklarla tanışma, fikir alışverişi yapma, yurt içi ve yurt dışında turizm işletmelerinin başarıları hakkında bilgi edinme fırsatı sunan fuara Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa'dan 12 otel ve 14 turizm acentesi temsilcisi ile katıldı.


Fuar kapsamında düzenlenen sunum ve kokteylde Bursa'nın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri katılımcılara anlatıldı. Bulgaristan'daki turizm sektörünün öncü firmalarının yanı sıra Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı İrena Georgieva ve devlet yetkilileri Bursa ile ilgili sunumu dikkatle takip ederken, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçi Vekili Muhammet Murat Yağış ve Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe de bu özel organizasyonda yer aldı. - BURSA

Bulgaristan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehir şehir gezip topladığı takunyaları tarihi dizilere kiralıyor
Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:58:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın değerleri komşuda tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]