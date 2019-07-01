Bursa'nın değerleri sergiyle taçlandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursa Kültür ve Mimarisinin Minyatürlere Yansıması, Minyatür ve Tezhip Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, 6 Temmuz Cumartesi tarihine dek Tayyare Kültür Merkezi'nde görülebilir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) bünyesinde, kursiyerlerin el emeği göz nuruyla hazırladıkları eserler, 'Bursa Kültür ve Mimarisinin Minyatürlere Yansıması, Minyatür ve Tezhip Sergisi' ile Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenime sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, serginin açılışını yaparak, eserlerin sahiplerini, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Aktaş, sanatın değerine işaret ettiği konuşmasında, "Şarkılara, şiirlere, kasidelere konu olmuş, pek çok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bursa, çok özellikli bir şehir. Bu proje de bir yıl süren bir ekip çalışmasının ürününü gözler önüne seriyor" dedi.

"Hedef, Bursa'nın tanıtımı"

Şehirlerin yaşadıkça canlılığını koruduğuna değinen Başkan Aktaş, "Eser ve değerler, bir hayat algısının tezahürüdür. Bu sebeple onu anlamak için temelinde var olan kültürü anlayıp yaşamak gerekir. BUSMEK marifetiyle 14 minyatür sanatçısı tarafından hazırlanan bu projenin gayesi, maziden bugüne, nice önemli eserler ve değerler taşıyan Bursa'yı tanıtmaktır. Minyatürleri yapılan eserler bizzat yerinde görülerek incelenmiş, yazılı ve görsel kaynaklar araştırılıp incelenmiş, tasarımların ilk taslakları hakkında yerinde fikir alışverişi yapılarak olgunlaştırılmıştır" diye konuştu.

Sergide 22 minyatür ve BUSMEK sanat atölyesinde hazırlanan 25 tezhip olmak üzere toplam 47 eserin sergilendiğini söyleyen Başkan Aktaş, eserleri de ilgiyle inceledi ve özellikli çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi bürokratları, BUSMEK eğitmenleri, kursiyerleri ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eserler, TKM Cemal Nadir Güler ve Sami Güner Sanat galerilerinde, 6 Temmuz Cumartesi tarihine dek görülebilir.