TARİHİ İPEK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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TARİHİ İPEK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

15.08.2022 23:46

Bursa'nın Demirkapı Mahallesi'nde tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'nın Demirkapı Mahallesi'nde tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Çevrede bulunan binalar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARİHİ İPEK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARİHİ İPEK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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