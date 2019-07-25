Bursa'nın deprem gerçeği İnegöl'de masaya yatırıldı

İnşaat ve mühendislik firmalarının temsilcileri ile belediyenin ilgili personeline yönelik düzenlenen seminerde, deprem gerçeği masaya yatırıldı.

İnegöl Belediyesi'nin geçtiğimiz haftalarda Bursa Teknik Üniversitesi ile imzaladığı SEP (Sektörel Eğitim Programı) kapsamında ilk uygulama bugün gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ve BTÜ işbirliğinde şehrimizde inşaat ve mühendislik ile yapım sektöründe hizmet veren firma temsilcileri ve belediyenin ilgili müdürlük personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.

'Korkmayalım Hazırlıklı Olalım' sloganıyla düzenlenen seminerde Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan ile Doç. Dr. Eyüphan Avcı; Bursa ve Deprem Gerçeği ile Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlama konularında bilgiler verdi.

İNSANA YATIRIM

10.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu da katıldı. Doç. Dr. Beyhan Bayhan'ın Bursa'da yaşanan depremler, Bursa'nın depremselliği, deprem, zemin ve bina ilişkisi, bina güçlendirme sistemleri, hastane ve okullarda depremden korunmak için yapılması gereken çalışmalar konularında bilgilerini katılımcılara aktardığı eğitimde, Oğuzhan Uslu da davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Uslu; "İnegöl Belediyesi olarak sorumluluklarımızın sadece şehrimizin alt yapısı ve üst yapısından ibaret olmadığı bilinciyle insana yatırım odaklı çalışmalarımızdan biri olarak Bursa Teknik Üniversitesiyle geçmiş haftalarda bir protokol yapmıştık. Protokolümüzün adı Sektörel Eğitim Programıydı (SEP). Bu etkileşimin meyvelerinden biri de bugün gerçekleştirdiğimiz programımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin gerçeği olan depremle alakalı önemli bilgiler paylaştılar. Sunumdan da benim anladığım, İnegöl'ümüzün zemini de sunumda anlatılanlara endeksli. Kendilerine verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitimin ikinci bölümünde ise Doç. Dr. Eyüphan Avcı Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlama konusunda katılımcılara sunum gerçekleştirdi.