Bursa'nın dönüşümüne özel sektör desteği
1 saat önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasını istedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasını istedi. Dündar, Bursa'nın modern dönüşümüne özel sektörün de destek vermesi gerektiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:25
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