Bursa'nın dönüşümüne özel sektör desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasını istedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çevresindeki fabrikaların şehir merkezi dışına taşınmasını istedi. Dündar, Bursa'nın modern dönüşümüne özel sektörün de destek vermesi gerektiğini belirtti.

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