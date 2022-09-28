Bursa'nın işgal ve kurtuluş süreci sergiyle anlatılıyor - Son Dakika
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Bursa'nın işgal ve kurtuluş süreci sergiyle anlatılıyor

28.09.2022 14:36
Bursa'nın işgal ve kurtuluş süreci sergiyle anlatılıyor

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu, "Milli Mücadele Bursa'nın İşgali ve Kurtuluşu 100. Yıl" sergisiyle anlatılıyor.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu, "Milli Mücadele Bursa'nın İşgali ve Kurtuluşu 100. Yıl" sergisiyle anlatılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ iş birliğiyle hazırlanan sergi, Bursa Kent Müzesi eski defterdarlık binasında ilgililerin dikkatine sunuluyor.

Milli hafızanın canlandırılması, kentlilik bilinci ve kimliğinin güçlendirilmesi amaçlarını taşıyan sergide dönemin yerli, yabancı gazete ve arşiv belgelerinde yer alan belge ve fotoğraflara yer veriliyor. Savaş dönemindeki teçhizat ve giysilerin bulunduğu sergide belgesel gösterimi de yapılıyor.

"Çok zengin bir görsel materyalimiz söz konusu"

Karabağ, AA muhabirine, 11 Eylül'ün Bursa'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu vesileyle sergi, belgesel ve kitapla bu süreci taçlandırmak istediklerini belirterek, kent hafızasına da katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Karabağ, sergiyi gezenlerin dönemin arşiv belgelerinin orijinallerine ve çevirilerine ulaşabileceğini anlatarak, "Fotoğraflar, özellikle çok zengin bir görsel materyalimiz söz konusu. Bunları hem Yunan kaynaklarından hem Uluslararası Kızıl Haç Örgütünün arşivinden edindiğimiz görsellerle taçlandırmaya çalıştık. Aynı zamanda dönem gazetelerini, hem yerli basından hem yabancı basından orijinal halleriyle beraber ziyaretçilerimize sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sergiyi ziyaret edenlerin duygulandığını belirten Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her mesleğin bir zorluğu vardır. Tarihçi olmanın ayrı bir zorluğu vardır. Omuzlarınızda bir yük hissedersiniz. Doğru aktarmak, tarihi doğru aktarmak. Biz bu belgeseli ve sergiyi her objesinden çok etkilenerek hazırladık. O dönemki yaşanan katliamlar, vahşetler ve bunların fotoğrafları. Biz bunları sansürlü bir şekilde sunduk. Her biri bir hikaye anlatıyordu, bizi çok fazla etkiledi. Aynı zamanda verilen o mücadele. Kadını erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hatta çocuğuyla verilen bu Milli Mücadele Bursa'daki İstiklal Harbi hepsi bizim için çok değerliydi. Bunlardan bir örnek vermek istiyorum. 11 Şubat 1921 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde bir haber vardır 'Kuvvacı İhsan' başlığıyla. İhsan 12 yaşındadır ve arkadaşlarıyla dağa çıkar. Dönemin Yunan işgal kuvvetinin komutanına şöyle bir mektup bırakır: 'Şimdi biz dağa çıkıyoruz ama ordumuzla beraber geri döneceğiz.' İşte Bursa'daki İstiklal Harbi'nin mücadelesinin arkasında kadını, erkeği, genci, yaşlısı ve çocukları da mevcuttur."

Karabağ, serginin 17 Aralık'a kadar gezilebileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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