BURSA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI KUTLANDI - Son Dakika
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BURSA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI KUTLANDI

11.09.2022 13:36

BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Kurtuluşun 100'üncü yıldönümü kapsamında, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokolün katılımıyla, Tophane'den Atatürk Anıtı'na kortej gerçekleştirildi.

Bursa'da 2 yıl, 2ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 100'üncü yılı kutlamaları, gece yapılan tarihi belediye binası önündeki tören ve fener alayının ardından bugün de Tophane Meydanı'ndan başlayan kortejle devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, vatandaşlar da ilgi gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi gösterisiyle beğeni topladı.

Kortejin ardından Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Kent Müzesi amfi tiyatroda devam etti. Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili tiyatro gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili yayınladığı mesaj okundu.

'KÖKLERİMİZDEN GÜÇ ALIYORUZ'

Konuşmasına Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Bursa'nın işgali üzerine yazdığı 'Bülbül' şiirinden dizeler okuyarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın işgalinin bütün ülkeyi derinden etkilediğini ifade ederek, "Bursa'nın işgali milli mücadelenin merkezi olan Ankara'da büyük bir üzüntüye sebep oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Meclis kürsüsüne 'Puşide-i Siyah' olarak bilinen siyah bir örtü örtüldü. Bu örtü, Bursa işgalden kurtulana kadar orada kaldı. 11 Eylül, tarihimizde sadece Bursa'nın kurtuluşu değil aynı zamanda Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı manevi olarak kazandığı gündür. Bizler köklerinden güç alarak geleceğe koşan bir milletiz. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te neden savaştığını, Osman Gazi'nin neden Bursa'yı fethetmek istediğini, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u neden almak istediğini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü biz inanıyoruz ki, tarihini bilmeyen, ona sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur. Bu özel günlerin en önemli kazanımı, genç nesillerin, bu toprakların nasıl vatan olduğunu öğrenmesidir. Bu özel günler aynı zamanda bizim birliğimizi, beraberliğimizi güçlendiren mayadır. Söz konusu vatan olduğunda, nasıl birlikte hareket etmemiz gerektiğini öğretir bize. Değil mi ki en son yaşadığımız darbe kalkışmasına milletçe 100 yıl öncesinin ruhuyla karşılık verdik. Bu ruhu kaybetmediğimiz sürece, karşımıza çıkabilecek her engeli aşarız. Bursa'mızın kurtuluşunun 100'üncü yılının hayırlara vesile olmasını diliyorumö diye konuştu.

Törende Mehmet Akif Ersoy'un Bursa'nın işgaline üzüntüsü nedeniyle yazdığı 'Bülbül' şiiri de Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Orhan Camii imam hatibi Orhan Demirarslan tarafından seslendirildi.

Mehter, kılıç kalkan ve halk oyunları gösterisinin ardından kutlamalar kapsamında Kent Müzesi'nde "Milli Mücadele Döneminde Bursa'nın İşgal ve Kurtuluşu 100. Yılö sergisi ziyarete açıldı.

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YILI KUTLANDI - Son Dakika

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