Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Canbolat mesajında, medeniyetin kurucu şehri, tarihin ulu çınarı, Osmanlı'nın dibacesi Bursa'nın 1326 yılında Orhan Gazi'nin fethinden itibaren her zaman barışın ve huzurun şehri olduğunu belirtti.

Barışın, huzurun şehri Bursa'nın esaretinin 8 Temmuz 1920'de Yunan askerlerinin şehri işgaliyle başladığını anımsatan Canbolat, şunları kaydetti:

"İşgalle birlikte, Riyaset Kürsüsüne kara bir örtü serildi. Bu milletin manevi başkentinin işgal altında kaldığı her gün 'yas' demekti. 'Puşide-i Siyah' adıyla bilinen bu kara örtü, 2 sene 2 ay 2 gün boyunca Riyaset Kürsüsü üzerinde örtülü kaldı. O örtü orada kaldıkça Türk milletinin öfkesi ve azmi her daim canlı kaldı. Zaferlerle dolu 1922 yılının eylül ayı, Bursa dahil pek çok ilimiz için kurtuluş vakti oldu. 11 Eylül 1922, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda, özgürlüğün ve bağımsızlığın günü oldu. 11 Eylül'de tüm dünya, Anadolu insanın esarete boyun eğmeyeceğine bir kez daha şahit oldu. 10 Eylül'ü 11 Eylül'e bağlayan gece, 3. Kolordu Süvari Alayı'ndan Yüzbaşı Rüştü (Dinçer) Bey'in şehre girmesiyle manevi başkentin esareti de Türk milletinin yası da sona erdi, Riyaset Kürsüsü üzerindeki kara örtü kaldırıldı."

Canbolat, "Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunda rol oynayan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyor, Bursa'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümünde aziz Bursalılara ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzur ve barış dolu nice yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.