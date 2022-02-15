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Bursa'daki inşaatta 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'daki inşaatta 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti

15.02.2022 18:22

Bursa'daki inşaatta 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti Bursa'da 2018 yılında yapımına başlanan ve şehrin en büyük inşaat projesi olan DownTown'da 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'daki inşaatta 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 2018 yılında yapımına başlanan ve şehrin en büyük inşaat projesi olan DownTown'da 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarında bulunan inşaatta meydana geldi.

İddiaya göre mesaisinin bitimine yakın çalıştığı 6. katta dengesini kaybeden ve yaklaşık 25 metreden aşağıya düşen işçi Ahmet Alış demir korkuluklara saplandı. Düşme sonrası feci şekilde can veren işçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Alış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Alış'ın cansız bedeni polis kontrolünde asılı kaldığı birinci kattan indirilerek ambulansa alındı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin de korku dolu anlar yaşadığı olayda; polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Alış'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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İnşaat, Bursa, Polis, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki inşaatta 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki inşaatta 6.kattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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