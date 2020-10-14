Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır - Son Dakika

Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır

14.10.2020 12:21
Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından Santral Garaj bölgesinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesinin inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Santral Garaj bölgesinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı projesinin inşaat çalışmalarında büyük yol kat edildi. Meydanın altına inşa edilecek 4 katlı otopark için yerin 24 metre altına kadar kazı yapılarak temel kotuna ulaşıldı. Temel kotuna grobeton dökülerek dev proje temel atmak için hazır hale getirildi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en büyük meydanını şehre kazandırmak için hayata geçirdiği Osmangazi Meydanı inşaatındaki zemin güçlendirme ve hafriyat çalışmalarını tamamlayarak, dev projeyi temel atmak için hazır hale getirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın büyük bir kararlılık ortaya koyarak başlattığı proje için yıllardır atıl vaziyette duran Santral Garaj bölgesinde yüzden fazla bina istimlak edilirken, yapılan kamulaştırmalar için 150 milyon lira bedel ödendi. Kamulaştırmalar sonucunda elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen projenin inşaatı için ilk kazmayı geçen yıl vuran Osmangazi Belediyesi, geride kalan bir yılda çalışmalarda büyük yol kat etti. Meydanın altına inşa edilecek olan 2000 araç kapasiteli 4 katlı otopark için yerin 24 metre altına kadar kazı yapılırken, projenin temelini güçlendirmek maksadıyla zemine 631 fore kazık çakıldı.

Bursa'ya değer katacak ve şehrin yeni buluşma noktası olacak olan Osmangazi Meydanı inşaatında temel kotuna ulaşılırken, grobeton dökülerek dev proje temel atmak için hazır hale getirildi. 2 bin araçlık otoparkıyla şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan dev meydan, sosyal ve kültürel alanları, millet kıraathanesi, nikah salonu, aktivite alanları gibi özellikleriyle de adeta Bursa'nın gözbebeği olacak. Bursa denilince ilk akla gelecek ve şehrin göbeğinde 24 saat yaşayan bir meydan olacak olan Osmangazi Meydanı, il merkezini süsleyen estetik bir görüntü katacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı şantiyesini gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Bursa için büyük önem taşıyan meydanın çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Bu büyük proje için yerin 24 metre altına kadar kazı çalışması yaptık. Kazılan bu bölüme 4 katlı 2000 kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Fore kazık çalışmalarını tamamlayarak zemini güçlendirdik. Ankraj (betona demir tespit edilmesi) çalışmaları devam ediyor. Hafriyat çalışmalarında da sona geldik. Temel kotuna inerek grobetonu attık. Bundan sonraki süreçte dev projenin temelini atacağız. Osmangazi Meydanı tamamlandığında Bursa'nın marka değeri olacak" dedi. - BURSA

Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır
Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır
Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, İnşaat, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:59:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın en büyük meydanı temel için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei