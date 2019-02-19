Bursa'nın En Büyük Narkotik Operasyonunun Rakamları Ortaya Çıktı
1 saat önce
Bursa'nın en büyük narkotik operasyonunun rakamları ortaya çıktı 320 ekip 30 narkotik köpeği görev aldıBURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak bilinen Narko Timsah operasyonunun detayları, Bursa valisinin de...
Bursa
'nın en büyük narkotik operasyonunun rakamları ortaya çıktı
320 ekip 30 narkotik köpeği görev aldı
BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan ve Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak bilinen Narko Timsah operasyonunun detayları, Bursa valisinin de katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nda ortaya çıktı. Toplam 320 ekipten oluşan 4 bin 50 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda silah ve yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Bursa tarihinin en büyük narkotik operasyonuna imza attı. 4 bin 50 polis memurunun katıldığı tarihi operasyonun detayları ortaya çıktı. Bursa Valisi Yakup Canpolat'ın da katıldığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nda seminer veren narkotik ekipler operasyona dair detayları açıkladı. Narkotik
Şube Müdürlüğü verilerine göre; operasyonda 320 ekip, 160 özel harekat polisi, 75 motosiklet, 30 narkotik dedektör köpeği, 1 polis helikopteri ve 6 TOMA görev aldı. Toplam 4 bin 50 polis memuru saat 05.00'da önceden belirlenen bölgelerde toplanarak saat 06.30'da hareket etti. Saat 07.00'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. 112 şahıs planlı operasyonda 91 şahıs diğer yakalamalarda gözaltına alındı. Ekipler girdikleri evlerde 553 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 295 gram bonzai, 98 adet ecstasy hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda 4 bin 378 şahıs ile bin 866 araç sorgusu yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
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