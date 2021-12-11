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Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu - Son Dakika

Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu

11.12.2021 13:09
Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu

Tofaş, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 verileri baz alınarak; “Bursa’nın En Çok Engelli İstihdamı Olan Şirketi” olarak belirlendi.

Tofaş, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2021 verileri baz alınarak; "Bursa'nın En Çok Engelli İstihdamı Olan Şirketi" olarak belirlendi.

Tofaş'a, 2020 ve 2021 yılı verilerine dayanarak Bursa'nın ve Türkiye'nin engelli istihdamına sağladığı destek ve "Engelli Destek Teknolojisi Projelerini En Çok Uygulayan Şirket" olması sebebiyle, teşekkür belgesi takdim edildi.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve heyetini Tofaş Fabrikası'nda ağırlamaktan ve ödül almış olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Orçun Sarıca, "Tofaş olarak uzun yıllardan bu yana engelli bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine destek olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli haklarını tanımayı sadece kanuni bir yükümlülük olarak görmüyor, kurumsal bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlamış fabrikası olarak, toplam 209 çalışanımızla uzun yıllardır omuz omuza çalışıyoruz. Engelli çalışanlarımızdan 171'i, üretim hatlarımızda aktif olarak görev alıyor. En eski çalışanımız ise 1992 yılında Tofaş'ta işe başladı ve halen bizimle çalışmaya devam ediyor. Bu konuda tüm sanayicilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tofaş'ın engelsiz hayata katkıları sürüyor

Tofaş, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya ana faaliyet alanından başladı. 2016 yılından bu yana devrede olan "Fiat Engelsiz Hareket" sosyal sorumluluk hareketi ile engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen şirket, "Herkesin Güvenli ve Özgürce Seyahat Etme Özgürlüğü Olmalı" fikri ile hayata geçirdiği "Fiat Engelsiz Hareket" ile güvenli araç kullanımı ve konforlu seyahat ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor, engelli bireylerin ve ailelerinin hareket özgürlüğüne destek olmayı amaçlıyor. Fiat ürün gamında yer alan modellerde; engelli bireylerin araç kullanımı için gereken kit ve aparatları sunuyor. 2017 yılında engelli bireylerin sosyal hayatlarına dokunmak için Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda "Engelsiz Tribün" uygulamasını oluşturan Tofaş, aynı sene Dünya Engelliler Günü'nde "Haydi Maça Gel" sloganıyla tribünü kullanıma açtı. Tofaş Spor Salonu'ndaki "Engelsiz Tribün" Türkiye'deki tüm basketbol sahaları içinde öncü uygulama olmasıyla da dikkat çekiyor.

Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu

Tofaş'ın engelli bireyler için devreye aldığı projeler temelinde engelli çalışanların yanı sıra tüm engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu bakış açısıyla, 2019 yılında Türkiye çapındaki işitme engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği "İyiye İşaret Platformu" nu hayata geçiren Tofaş, bu platformla, ülkemiz genelindeki işitme engellilerin Türkçeyi daha etkin kullanabilmelerinin yanında okuma-yazmalarını geliştirmeleri ve günlük hayatlarındaki iletişimde sıkıntı yaşamamalarına katkı sunmayı sürdürüyor. https://engelsizhareket.fiat.com.tr web sitesi üzerinden, ülkemizdeki tüm işitme engelli bireylerin ücretsiz olarak yararlanabileceği İyiye İşaret platformunda, kelimeler ve cümle içinde kelime kullanımları, görsel, işaret dili ve yazılı olarak videolar halinde izlenebiliyor.

Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'nın en çok engelli istihdamı sağlayan şirketi Tofaş oldu - Son Dakika
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