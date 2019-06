Bursa'nın en lezzetli festivali

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 12. Hasanağa Enginar Festivali, bu yıl da üreticiyle tüketiciyi buluşturdu. En iyi enginar yetiştiricisinin seçildiği ve enginarlı lezzetlerin yer aldığı yarışmanın yapıldığı festivale katılanlar güzel bir gün geçirdi.Hasanağa enginarının desteklenmesi ve tanıtılması maksadıyla bu yıl 12'incisi düzenlenen Enginar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Eğlencenin lezzet ve sağlıkla bir araya geldiği festivalde, Şef Emre İdrisoğlu, festival alanında kurulan mutfakta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte enginarlı cips, enginarlı kuzu yahni ve enginar tatlısı yaptı.Çeşitli atölyelerin düzenlendiği, doğrudan üreticinin enginar satışı yaptığı ve yöreye has ürünlerin satıldığı festivale Bursa 'nın dört bir yanından ilgi oldu. Festivale katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de stantları gezerek üreticiyle sohbet etti.Başkan Turgay Erdem, "Bizim bu festivali yapmaktaki maksadımız, enginarın daha fazla üretilmesi, ekonomiye, Hasanağa'daki çiftçilerimize daha çok kazanç sağlamasıydı. Şimdi görüyoruz ki Hasanağa'nın meşhur enginarı, bu festivalle daha çok tanındı, bir marka haline geldi. Aldığımız bilgiler, çabalarımızın çok güzel sonuçlar verdiğini gösteriyor. Hasanağa'da enginar üretimi her geçen yıl artıyor, talepte de büyük artış var. Enginarı sadece taze olarak değil, işleyerek satanların da sayısı arttı. Hasanağalı enginar üreticilerinin yüzlerinin gülmesi bizi de mutlu ediyor. Üreticiler bu yıl da verimden memnun. Dileğimiz, üreticimizin son derece sağlıklı olan bu ürünü sofralarımızla daha çok buluşturması" diye konuştu.En lezzetli enginarlı yemekler seçildiFesitvalde en leziz enginar yemekleri yarışması yapıldı, ve en iyi enginar üreticisi seçildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de yer aldığı yemek yarışması jürisi, her iki yarışmada da en iyiyi seçmek için titiz bir değerlendirme yaptı. Enginar ile yapılan 17 lezzetli yemeğin değerlendirildiği yarışmada "gizli tat" adını verdiği enginarlı tatlısıyla Ayşe Çandar birinci, yufkalı enginar dolması ile Fatma Sevinç ikinci, sarmalı enginar dolması yemeği ile Sümeyra Çakmak üçüncü seçildi.En iyi enginar yetiştiriciliği yarışmasında da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi yetkililerinin Hasanağa'daki enginar tarlalarındaki saha tespitleri neticesi Süleyman Uludağ birinci, Kadir Işık ikinci, Mehmet Erken üçüncü oldu. Her iki yarışmaya katılan ve dereceye girenlere ödülleri, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Engin Yener ve Remzi Çınar tarafından verildi.Nilüfer Belediyesi'nce sağlanan servis araçlarıyla Bursa'nın çeşitli yerlerinden gelen festivalde vatandaşlar gün boyu eğlendi. - BURSA