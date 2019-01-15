Son Dakika Haberleri: Bursa’nın eski şehir’i turizmin itici gücü olacak

Bursa’nın eski şehir’i turizmin itici gücü olacak

16 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar İçi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa'yı ortaya çıkartıyoruz.

Bursa’nın eski şehir’i turizmin itici gücü olacak, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar İçi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa'yı ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların ardından bölgenin turizm değeri artacak ve ticari hareketliliğe de doğrudan katkı sağlayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:04 

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Ekonomi
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