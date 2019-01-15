Bursa’nın eski şehir’i turizmin itici gücü olacak
16 dakika önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar İçi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa'yı ortaya çıkartıyoruz.
Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, "Hisar İçi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa
'yı ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların ardından bölgenin turizm değeri artacak ve ticari hareketliliğe de doğrudan katkı sağlayacak" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:04
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