Bursa'nın ev tekstili ve giyimlik kumaştaki kilogram başına ihracatı 10 doları aştı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin tekstil sektöründe kilogram başına ihracat değerinin 4 dolar civarında olduğunu belirterek, "Bizim ise UTİB olarak kilogram başına ihracatımız 8 doların üzerinde. Bursa özelinde, üyelerimizin kilogram başına yaptığı ihracat ev tekstilinde 10,5, giyimlik kumaşlarda ise 12,5 dolara kadar çıktı. Bu gerçekten çok önemli bir başarı." dedi.

Pınar Taşdelen Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye tekstil sektörünün tarihçesine bakıldığında karşılaşılan zorlu dönemeçleri, cesur girişimci ruh ve üretim zekası ile hep daha iyisini başararak atlatmayı başardıklarını söyledi.

Türkiye'nin tekstil sektöründe Avrupa'nın en büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Engin, ülkenin bu başarısının altında çok ciddi bir sektörün ve yatırımın bulunduğunu, sektörün trendleri belirleyen konuma geldiğini aktardı.

Engin, Türkiye'nin kilogram başına ihracatının 1,2 dolar civarında olduğuna işaret ederek, "Tekstil sektöründe bu rakam 4 dolar civarında. Bizim ise UTİB olarak kilogram başına ihracatımız 8 doların üzerinde. Bursa özelinde, üyelerimizin kilogram başına yaptığı ihracatta ev tekstilinde 10,5, giyimlik kumaşlarda ise 12,5 dolara kadar çıktı. Bu gerçekten çok önemli bir başarı." ifadelerini kullandı.

Trendleri belirleme konusunda Türk tekstil sektörünün çok iyi bir noktaya geldiğini ancak sektörün bunu artırması gerektiğini anlatan Engin, bunun devamlı geliştirilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

"Bursa'da ciddi bir potansiyel var"

Tekstil sektöründe yatırımlarını sürdüren Bursa'nın, ev tekstilinde çok güçlü olduğuna dikkati çeken Engin, şöyle konuştu:

"Kendim de tekstilci aileden olduğum için bildiğim ve takdir ettiğim konu, tekstille uğraşan sanayicilerimiz çok cesaretli. Hem kriz ortamlarında hem de yükselişe geçilen dönemlerde piyasaya çok çabuk adapte olabiliyorlar. Tekstil firmaları çok büyük ve kurumsal olmayı arzu etmiyorlar. Çünkü baştaki kişinin ve yönetim kurulunun çok çabuk karar vermesi gereken bir sektör. Hemen yelkeninizi başka tarafa çevirmenizi gerektiren bir sektör. Tekstil firmaları da bunu karşılıyor. Bursa'da şu anda özellikle çeşitlendirme ve Ar-Ge konusunda yatırımlar var. Farklı ürünler üretme konusunda yatırım yapılıyor. Teknik tekstilde daha ileri gitmemiz lazım. Bunu kesinlikle firmalarımız çok yakından takip ediyor. Elimizdeki makine parkı ve teknolojiyle yapabileceğimiz çok daha katma değerli teknik tekstil ürünler var. Şu anda kilogram başına ihracatımız 4 dolar civarında ama ABD, Japonya, Kore ve Almanya'ya baktığımızda 8-9 dolar seviyesinde. Bunu artırmamız lazım. Bununla ilgili yatırımlar var."

Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'de tekstilin geleceği için sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Firmalar tarafından sürdürülebilirlik konusunda ciddi yatırımlar yapıldığını söyleyen Engin, "Bu sadece kapasite artışıyla yapılan bir şey değil. Yani kapasite artışı bunun yapıldığını göstermiyor. Firmalar kendi içlerinde çok ciddi iyileştirmeler yapıyor. Yatırımlar Bursa'da hız kesmeden devam edecek. Çünkü Bursa'da ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyel dünya tarafından takdir ediliyor. Firmalar da bunu devam ettirmek arzusunda." değerlendirmesinde bulundu.