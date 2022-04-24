Bursa'nın Fethi Şenlikleri, rahvan at yarışıyla tamamlandı - Son Dakika

Bursa'da, 17. Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, rahvan at yarışıyla sona erdi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Armutköy Mahallesi'ndeki alan üzerine kurulan Ata Sporları Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 172 at ile binicileri kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren at sahiplerine ödüllerini TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkan Vekili Fatma Şahin ve Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür takdim etti.

Törende konuşan Çavuşoğlu, Bursa'nın fethinin yıl dönümü münasebetiyle kentte yürüyüşler, folklor gösterileri, geleneksel sporlar, maraton ve at yarışlarının düzenlendiğini söyledi.

Geçmişi geleceğe taşıyan etkinlikleri ortaya koyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin." dedi.

Refik Özen ise yaptığı konuşmada, güzel bir geleneğin yaşatıldığını ifade etti.

Organizasyona katılan yarışçıları tebrik eden Özen, "Emeklerinden ve gayretlerinden dolayı İhsan Gür ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah, bu güzellikleri nice yıllar hep birlikte yaşarız" ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Osmangazi belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.