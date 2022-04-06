BURSA'NIN FETHİNİN 696'NCI YILI KUTLANDI - Son Dakika

BURSA'nın fethinin 696'ncı yıldönümü, Osmanlı askerlerinin şehre giriş yaptığı Pınarbaşı'ndaki Fetih Kapı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Fetih salasının okunmasıyla başlayan tören, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin ziyareti ve Balabanbey Kalesi önündeki gösterilerle devam etti.

Bursa'nın 696 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü törenlerle kutlandı. Fetih Kapı'da başlayan kutlama programına Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar, mülki ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Tören, mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin fetih kapı surlarındaki yerini almasının ardından, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı.

'BURSA KUTUP YILDIZI GİBİ YOL GÖSTERDİ'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa'nın bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol gösterdiğini söyledi. Aktaş, 'Çok farklı medeniyetler gelip geçti bu topraklardan. Osman Bey de beylikten devlete geçişin yolunun Bursa'dan geçtiğini gördü. Osman Gazi ile başlayan Bursa'yı fetih hareketi, 1326'da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrası yapılan çalışmalarla Bursa, Tanpınar'ın ifadesiyle, kuruluş çağının havasını saklayan şehir olarak bugünlere taşındı. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar cihan devletinin doğduğu topraklardır. Bursa; 400 çadırlık Osmanlı'nın beylikten devlete giriş kapısıdır, Osmanlı'nın dibacesidir. Bu yıl Bursa'nın fethinin 696'ncı yılını 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kutluyor olmanın da ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Bursa'mızın fethinin 696'ncı yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.

Fetih Kapı'daki törenler, Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ömer Kaan Bilgin'in Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'da Zaman şiirini okuması, mehter marşları ve kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle tamamlandı.

Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri önünde Alplerin nöbet değişimini izledi. İl Müftü vekili Yavuz Yıldız'ın yaptığı duanın ardından, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ziyaret edildi. Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi'ndeki etkinliklerle sona erdi.