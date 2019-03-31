Son Dakika Haberleri: Bursa'nın Gemlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

Bursa'nın Gemlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...

2 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazandı.

Bursa'nın Gemlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet..., System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Uğur Sertaslan 31 bin 375, AK Parti adayı Berkay Bulut 28 bin 37, Saadet Partisi adayı Adnan Bıyıklı 3 bin 878 oy aldı.

Sertaslan'ın öz geçmişi

1971 yılında Gemlik ilçesinde doğan Mehmet Uğur Sertaslan, ilk orta ve lise eğitimini Gemlik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Sertaslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Mehmet Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Gemlik, Güncel
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