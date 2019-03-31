Bursa'nın Gemlik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Mehmet...
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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