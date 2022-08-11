Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

11.08.2022 12:27
Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira bulundu.

Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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