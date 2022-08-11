Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

11.08.2022 18:23
Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı Doktor Ziya Kaya Mahallesi'ndeki Meriç ve Karaca sokakların kesişim noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Söz konusu araçta bulunan C.G. ve E.C. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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