Araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçta yakalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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