Dronlu uyuşturucu operasyonunda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Dronlu uyuşturucu operasyonunda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

22.08.2022 10:56
Dronlu uyuşturucu operasyonunda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çiftlik, bağ evi ve ormanda kenevir ekimi yaptığı tespit edilen M.E. (41) ve A.S. (64) gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde çiftlik, bağ evi ve ormanda kenevir ekimi yaptığı tespit edilen M.E. (41) ve A.S. (64) gözaltına alındı. Operasyonda esrar ve boyları 30 ile 120 santim arasında değişen kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gemlik ilçesinde çiftlik, bağ evi ve ormanda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adreslere operasyon düzenledi. Dronun da kullanıldığı aramalarda 1 kilo 872 gram kubar esrar, 1 kilo 591 gram esrar, 382 adet kök boyları 30 ile 120 santim arasında değişen kenevir bitkisi, karışık kıyılmış tütün, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat (puyp), 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 av tüfeği namlusu, 7 tabanca mermisi, 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir bitkilerini ektiği tespit edilen M.E ve A.S. gözaltına alındı. A.S.'nin aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dronlu uyuşturucu operasyonunda esrar ve Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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