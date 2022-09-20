Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu - Son Dakika
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Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu

20.09.2022 17:18

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezi sahilinde iskelede bulunanlar, denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla 72 yaşındaki Mahmut Türker'i sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen Türker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Türker'in denize düştüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da denize düşen 72 yaşındaki kişi boğuldu - Son Dakika
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