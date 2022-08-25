Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

25.08.2022 00:32
Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi de ağır yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi de ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Kumla Mahallesi Çevre Yolu'nda, Mehmet Yavuz idaresindeki motosiklet, bir kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Yavuz ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Yavuz kaldırıma savrularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekir Yavuz'u Gemlik Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Yavuz'u da Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Yavuz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Bekir Yavuz'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Bekir Yavuz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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