Gemlik'te uygulama yapan polis ekipleri, dün akşam Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde, 16 SLD 54 plakalı otomobili şüpheyle durdurdu. Araçta yapılan aramada 1,5 kilo metamfetamin, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Cengiz G. (28) ile Erdem C. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

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