Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

11.08.2022 13:07
Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arama 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arama 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gemlik'te uygulama yapan polis ekipleri, dün akşam Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde, 16 SLD 54 plakalı otomobili şüpheyle durdurdu. Araçta yapılan aramada 1,5 kilo metamfetamin, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Cengiz G. (28) ile Erdem C. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
12:10 Taksim meydanında Kürtçe müzik yapmalarına izin verilmeyen grup, İBB binası önüne gidip protestoda bulundu
11:47 Ali Babacan, AK Partili gençler tarafından "Alçaklara kar yağıyor" türküsüyle protesto edildi
12:44 Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray'dan sondaj tepkisi: Osmanlı donanmasını çürüten Abdülhamid'in bile kemiklerini sızlattınız
11:40 Galatasaray'da Marcao'dan sonra Nelsson da yolcu! İki stoper almak için düğmeye basıldı
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
11:26 "Kaçırıldı" diyerek ilan yayınlamıştı! Yardım isteyen annenin kızını kendisinin alıkoyduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 13:08:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement