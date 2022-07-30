E.G'nin üzerinden yapılan aramada, 160 gram metamfetamin, 8,5 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, 18 fişek, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, şüpheli E.G'yi (31) takibe aldı. Polis, yapılan fiziki takip ve araştırma sonunda şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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