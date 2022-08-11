Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

11.08.2022 12:27
Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 16 SLD 54 plakalı otomobili şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada 1,5 kilo metamfetamin adlı uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 TL ele geçirildi. Araçta bulunan Cengiz G. ve Erdem C. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, ele geçirilen maddelere de el koyuldu. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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