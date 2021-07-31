Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kazada ölü sayısı 2 oldu - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kazada ölü sayısı 2 oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde dün gece yaşanan kazada yaşanan ölü sayısı 2 oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde dün gece yaşanan kazada yaşanan ölü sayısı 2 oldu. Gemlik'e bağlı Küçük kumla mahallesinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Edeviye Erener'de hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan Sedat Karakuş'ta olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gemlik'in Kumla Mahallesinde, Jandarma yoluna 400 metre kala meydana gelen kaza meydana gelmiş, 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de hastaneye sevk edilmişti. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yol trafiğe kapanırken, yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Sedat Karakuş nöbetçi savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan 5 kişiden aynı araçta bulunan Edeviye Erener'inde hayatını kaybetmesinin ardından hastane de bulunan 4 yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla alakalı soruşturma devam ediyor. - BURSA

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