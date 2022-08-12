Amonyak tankını temizlerken zehirlenen işçi, toprağa verildi - Son Dakika
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Amonyak tankını temizlerken zehirlenen işçi, toprağa verildi

12.08.2022 17:43
Amonyak tankını temizlerken zehirlenen işçi, toprağa verildi

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada, bakım için girdiği amonyak tankında gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren işçilerden operatör Muhammet Neyaman'ın cenazesi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada, bakım için girdiği amonyak tankında gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren işçilerden operatör Muhammet Neyaman'ın cenazesi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Gemlik Özel Sanayi Bölgesi Ata Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Amonyak tankına bakım için giren işçiler Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Neyaman, gadna zehirlendi. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Tanktan çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Muhammet Neyaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 AY ÖNCE EVLENMİŞMuhammet Neyaman'ın cenazesi bugün memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine getirildi. Seyyid Harun Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Neyaman, Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Muhammet Neyaman'ın 13 Mart'ta evlendiği belirtildi.

Bu arada zehirlenen diğer işçiler Halil İbrahim Aytaç ve Zafer Yıldırım'ın tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

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