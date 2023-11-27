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Bunu da gördük! Bursa'da bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi - Son Dakika

Bunu da gördük! Bursa'da bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir şahıs gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi.

27.11.2023 - 13:07,  Güncelleme: 13:21
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, bölgeyi de adeta kan gölüne çevirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi

İSRAİL BAYRAĞINI ASFALTA ÇİVİLEDİ

İsrail'in günlerce süren katliamına yönelik tepki ve protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'da bir şahıs İsrail bayrağını gelen geçen üstüne bassın diye asfalta çiviledi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi

DİREĞE FİLİSTİN BAYRAĞI ASIP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Yoldan geçen arabalara aldırış etmeden bayrağı yaya geçidinin üzerine çivileyen adam, yanında getirdiği Filistin bayrağını da yol kenarındaki direklerin birine asarak bölgeden uzaklaştı.

Bayraklı, İsrail, Bursa, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunu da gördük! Bursa'da bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bunu da gördük! Bursa'da bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi - Son Dakika
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