Bunu da gördük! Bursa'da bir şahıs, gelen geçen bassın diye İsrail bayrağını asfalta çiviledi

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, bölgeyi de adeta kan gölüne çevirdi.
İsrail'in günlerce süren katliamına yönelik tepki ve protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Bursa'da bir şahıs İsrail bayrağını gelen geçen üstüne bassın diye asfalta çiviledi.
Yoldan geçen arabalara aldırış etmeden bayrağı yaya geçidinin üzerine çivileyen adam, yanında getirdiği Filistin bayrağını da yol kenarındaki direklerin birine asarak bölgeden uzaklaştı.
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