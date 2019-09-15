Son Dakika Haberleri: Bursa'nın gururu Emek Spor oldu
Son Dakika Spor Haber

Bursa'nın gururu Emek Spor oldu

49 dakika önce

Ankara'da yapılan ve 27 ilden 2 bin 359 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olan Emek Spor Kulübü'nden Ekrem Işık Bursa'nın gururu oldu.

Bursa'nın gururu Emek Spor oldu, System.String[]

Ankara'da yapılan ve 27 ilden 2 bin 359 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü olan Emek Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden Ekrem Işık Bursa'nın gururu oldu.


Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Batı Grubu müsabakaları, Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. 27 ilden 2 bin 359 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bursa'dan da 29 farklı kulüpten 110 sporcu ter döktü. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Bursa Emek Spor Kulübü sporcusu Ekrem Işık +57 kiloda üçüncü oldu. Bursa'dan madalya alan tek sporcu olan Işık, aynı zamanda Bursa'nın gururu oldu. Başarılı sporcu madalya sevincini Antrenörü Osman Gül ve Emek Spor Kulübü Taekwondo Şube Sorumlusu Doğan Aydın ile paylaştı.


Bursa'ya bir şampiyonluk daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Antrenör Osman Gül, şampiyon öğrencisini kutladı.


Haziran ayında yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda kulüp sporcularından 14 yaşındaki Ahmet Eren Güneş'in namağlup şampiyon olduğunu hatırlatan Şube Sorumlusu Doğan Aydın, "Kulüp olarak taekwondo branşında her müsabakadan madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcumuz Ekrem Işık'ın Bursa'dan madalya alan tek sporcu olması da kentimiz adına mutluluk verici" dedi.


Aydın, maddi destekleriyle maçlara katılmalarını sağlayan kulüp yöneticisi Mustafa Gencan'a da ayrıca teşekkür etti. - BURSA

Ekrem Işık, Türkiye, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi
CHP'li başkanın kaçak olduğu iddia edilen villasına inceleme yapıldı Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'nın gururu Emek Spor oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]