Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor - Son Dakika
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Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor

09.08.2022 10:21
Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan kamp ve karavan tesisleri, ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan kamp ve karavan tesisleri, ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Harmancık Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından finanse edilen, Bursa Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında kamp ve karavancılar için ayrılan alanda ulusal standartlarda hizmet veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz, Ataş, tesisin yıllık ortalama 110 bin ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının giderilebileceği alanlar oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde değişim kütüphanesinden karavan ve kamping alanına, yüzme havuzundan, duş, mutfak ve çamaşırhaneye, hobi bahçesinden kafeteryasına kadar her şey düşünülerek faaliyet gösteriyor. İlçemizin Bursa, Kütahya ve Balıkesir illerinin kesişim noktasında olması, doğal güzellikleri, eko turizm tesisimizin olması büyük bir avantaj. Ekolojik turizme de örnek gösterilen projelerimize kamp ve karavan tesisimizi entegre ettik. Karavancı dostlarımız günlük 50 lira, çadır kampı yapmak isteyen misafirlerimize 25 lira gibi cüzi bir meclis kararımız ile fiyat uyguladık."

Ataş, projeyle hem ilçeye hem de kamp ve karavan turizmine sağladıkları desteklerden dolayı BEBKA, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonuna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Harmancık, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harmancık'taki kamp ve karavan alanı ilgi görüyor - Son Dakika

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