Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü

BURSA'nın Harmancık ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu. Bir cami minaresinin üst kısmı yıkılırken, bir istinat duvarında da çökme meydana geldi.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nalbant Mahallesi'nde bir bahçenin istinat duvarı çökerken, bir caminin de minaresinin üst kısmı fırtınada yıkıldı. Ara sokaklarda su baskınları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu ve sağanak yağış ilçe sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.