Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü

29.08.2022 19:29
Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü

BURSA'nın Harmancık ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu. Bir cami minaresinin üst kısmı yıkılırken, bir istinat duvarında da çökme meydana geldi.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nalbant Mahallesi'nde bir bahçenin istinat duvarı çökerken, bir caminin de minaresinin üst kısmı fırtınada yıkıldı. Ara sokaklarda su baskınları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu ve sağanak yağış ilçe sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


YORUMLAR
500
Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu Bursa'nın dağ ilçesini dolu vurdu Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi
Kaynak: DHA

Harmancık, Fırtına, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 19:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement