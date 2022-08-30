Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı - Son Dakika
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı

30.08.2022 00:26
Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak, dolu ve bir derenin taşması sonucu bazı kırsal mahallelerde hasar oluştu.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak, dolu ve bir derenin taşması sonucu bazı kırsal mahallelerde hasar oluştu.

İlçede etkili olan yağış ve taşkın nedeniyle Gülözü, Nalbant ve Yayabaşı mahallelerinde bazı evler zarar gördü, yollar kapandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık Belediyesi ve BUSKİ ekipleri, oluşan hasara karşı bölgede çalışma yürüttü.

Kırsal Nalbant Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir caminin minaresinin üst kısmı yıkıldı. Ayrıca Gülözü Mahallesi'nde de bir vatandaşın evi zarar gördü.

Öte yandan BUSKİ ekipleri, taşkında mahsur kalan bir köpeği sulardan kurtardı. Kurtarma anı, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

"Kurumlarımızla müdahale ettik"

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerindeki bazı kırsal mahallelerde yağış ve dolu nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

İlgili kurumlarla olaya ilişkin çalışmaları hemen başlattıklarını aktaran Ataş, "Bugün akşam saatlerinde başlayan dolu ve fırtına ile Gülözü, Nalbant ve Yayabaşı mahalle hattından ilçe merkezimize ulaşan dere taşkınına belediyemiz, kaymakamlığımız, büyükşehir belediyemizin ekipleri ve tüm ilgili kurumlarımız ile birlikte müdahale ettik. Çok şükür kontrol altına aldık. Gülözü mahallemizde evi zarar gören aileyi kaymakamımız ile birlikte olay anında ziyaret ettik." diye konuştu.

Nalbant Mahallesi'nde cami minaresinin zarar gördüğünü ve istinat duvarı yıkıldığını ifade eden Ataş, şunları kaydetti:

"Diğer mahallelerimizde olduğu gibi Yayabaşı mahallemizde mezarlık duvarlarının bir kısmı yıkıldı. Harmancık merkez mahallemizle buluşan uzun hatta dere taşkını yaşandı ve bazı iş yerleri ve yollarımız zarar gördü. Şu an her şeyi kontrol altına aldık ve temizlik çalışmaları ekiplerimizce devam ediyor. Kaymakamlığımız, büyükşehir belediyemiz ve ilgili tüm kurumlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim tüm doğal afetlerden muhafaza eylesin."

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı - Son Dakika
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