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Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek
59 dakika önce
Son yıllarda hava kirliliği sorunuyla boğuşan Bursa için bir dizi önlem alındı.
Son yıllarda hava kirliliği sorunuyla boğuşan Bursa için bir dizi önlem alındı. 2020 ve 2024 yılları arasında hayata geçirilecek önlemlerle konutlarda kömür yerine doğalgaz kullanımına geçilecek. Sanayide filtre denetimleri artırılarak, 2022'ye kadar temiz yakıta geçilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06
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