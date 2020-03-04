Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek

Son yıllarda hava kirliliği sorunuyla boğuşan Bursa için bir dizi önlem alındı. 2020 ve 2024 yılları arasında hayata geçirilecek önlemlerle konutlarda kömür yerine doğalgaz kullanımına geçilecek. Sanayide filtre denetimleri artırılarak, 2022'ye kadar temiz yakıta geçilecek.