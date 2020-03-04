Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek - Son Dakika Ekonomi

Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek

59 dakika önce

Son yıllarda hava kirliliği sorunuyla boğuşan Bursa için bir dizi önlem alındı.

Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek, System.String[]

Son yıllarda hava kirliliği sorunuyla boğuşan Bursa için bir dizi önlem alındı. 2020 ve 2024 yılları arasında hayata geçirilecek önlemlerle konutlarda kömür yerine doğalgaz kullanımına geçilecek. Sanayide filtre denetimleri artırılarak, 2022'ye kadar temiz yakıta geçilecek.

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06 
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