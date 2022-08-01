Bursa 'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

Kaynak: İHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu - Son Dakika

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