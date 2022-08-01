Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu

01.08.2022 11:53

Bursa'nın en temiz hava ve suya sahip ilçelerinden olan Büyükorhan'daki Cuma Barajı'nda binlerce balık telef oldu. Balık ölümlerinin yüksek sıcaklığa bağlı oksijensizlikten dolayı meydana geldiği tahmin ediliyor.

Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajı'nda çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.

YÜKSEK SICAKLIKLARDAN KAYNAKLAMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar, ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre ölümlerin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensiz kalmasından meydana geldiği tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu - Son Dakika
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