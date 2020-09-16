Bursa'nın havlusu ve pideli köftesi için coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika

Bursa'nın havlusu ve pideli köftesi için coğrafi işaret başvurusu

Bursa Ticaret Borsasınca, Bursa havlusu ve pideli köfte için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Bursa'nın havlusu ve pideli köftesi için coğrafi işaret başvurusu, System.String[]

Bursa Ticaret Borsasınca, Bursa havlusu ve pideli köfte için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'ya özgü ürünlerin hem ekonomik hem de marka değerlerinin daha da artması için coğrafi işaret tescili alınmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda Bursa havlusu ve Bursa pideli köftesi için TÜRKPATENT'e coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduklarının aktaran Matlı, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Bursa'da çeşitli kurum ve kuruluşlarımızca coğrafi işaret başvurusu yapılan 24 üründen 11'i coğrafi işaret tescili alırken halihazırda 13 ürünümüz için de başvuru süreci devam etmektedir. Dünya üzerinde coğrafi işaretli yaklaşık 10 bin ürün ve 200 milyar dolarlık pazar büyüklüğü bulunuyor. Diğer ürünlere kıyasla katma değeri çok yüksek olan coğrafi işaretli ürünler, ihracat payının yüksekliği dolayısıyla da ülke ekonomileri için büyük önem taşıyor. Coğrafi işaretlerimiz, kırsal kalkınma ve yerinde istihdam sağlayan geleneksel üretim biçimleriyle yerel ekonomiyi ayakta tutarken üreticilerimize de rekabet üstünlüğü sağlıyor. Coğrafi işaret tescilli ürünler, aynı özellikteki benzerlerine kıyasla yaklaşık 2 kat daha yüksek fiyatla pazarda alıcı bulabiliyor. İnşallah Bursa havlusu ve Bursa pideli köftesi için alacağımız coğrafi işaret tesciliyle bu ürünlerimizin hem kent ekonomisine daha fazla katkıda bulunmasını hem de Bursa'ya özgü değerlerin koruma altına alınmasını sağlamış olacağız."

Matlı, Osmanlı başkenti Bursa'nın kendine has lezzetleri, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaretli ürünlerin, kültürel zenginliği yaşatıp gelecek kuşaklara aktaran en büyük miraslardan olduğuna dikkati çeken Matlı, "Bu mirası koruyup sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Bundan sonraki hedefimiz, Bursa'nın coğrafi işaretli ürün sayısını artırarak ürünlerimizi Avrupa Birliği'nde de tescil ettirmektir." değerlendirmesini yaptı.

Ticaret, Patent, Bursa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın havlusu ve pideli köftesi için coğrafi işaret başvurusu - Son Dakika Ekonomi

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