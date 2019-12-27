Bursa'nın hedefi yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olmak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa'nın hedefi yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olmak - Son Dakika Ekonomi

Bursa'nın hedefi yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olmak

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olacağını belirtti.

Bursa'nın hedefi yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olmak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Aktaş'ın, bugün yerli otomobilin tanıtıldığı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki toplantıya katıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, Bursa'nın, sanayisi güçlü bir şehir olduğunu ancak bundan sonra yüksek teknolojiyi de bünyelerinde barındırmaları gerektiğini vurguladı.

Bursa'nın, alınan kararla yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olacağını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugün artık teknoloji üreten bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilin fabrikası da bunun ispatıdır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin de yüksek teknoloji bölgesi TEKNOSAB'ın da kısa sürede başlayacak olması, bizim için avantaj. Bu tür yatırımların Bursa adına çok ciddi kazanımları olacaktır. Kurulacak fabrika 5 bini direkt, 15 bini de dolaylı olarak 20 bin kişiye ekmek sağlayacak. Şimdiden bununla alakalı siparişler, organizasyonlar başlayacak. Bugün lansman toplantısında otomotiv mühendisi profesörler vardı. O kadar olumlu şeyler dinledik ki, hocalarımız da 'Beklentimizin çok üzerinde' ifadelerini kullandı. Çok ciddi bir beyin gücü, ekip var. Gerçekten emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum."

Alinur Aktaş, Kocaeli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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