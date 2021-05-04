Bursa'nın hüsran projesi... - Son Dakika

Bursa'nın hüsran projesi...

04.05.2021 12:55
Bursa'nın hüsran projesi..., System.String[]

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) 10 yılda bitirilmediği için büyük hüsrana yol açan ve akıbeti belirsizliğini koruyan Kestel Çataltepe Büyük Esnaf Sanayi Sitesi esnafın ve siyasilerin tepkisine yol açıyor.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) 10 yılda bitirilmediği için büyük hüsrana yol açan ve akıbeti belirsizliğini koruyan Kestel Çataltepe Büyük Esnaf Sanayi Sitesi esnafın ve siyasilerin tepkisine yol açıyor. Konuyla ilgili online basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa Eski İl Başkanı Gürhan Akdoğan, projenin bilimsel gerçeklerden uzak: hayal ürünü bir proje olduğu için defalarca iptal edildiğini, binlerce esnafı hayal ürünü olan projenin arkasından sürüklediği için BESOB Başkanı Arif Tak'ın hesap vermesi gerektiğini söyledi.

2008 yılında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (BESOB) tarafından Kestel İlçesi Çataltepe, Burhaniye, Gözede ve Aksu köyleri tapulama alanı içinde başlatılan Bursa Büyük Sanayi Sitesi projesi imar planlarına yapılan itirazlar, açılan davalar, karşılıklı alınan ret ve iptal kararları sonrasında Toprak Kurulu kararları ile 2010 yılında başladı. Üzerinden 10 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bölgede hiçbir şey yapılmadığını iddia eden Gürhan Akdoğan, BESOB Başkanı Arif Tak'ın hesap vermesi gerektiğini ileri sürdü.

"Oldu bittiye getirilmesin diye başından beri uyardık"

Projedeki eksiklik ve yanlışlıkları bilimsel, somut ve belgelere dayalı olarak ortaya koyduklarını ve esnafın sonu olmayan bir maceraya sürüklenmemesini 10 yıl önce dile getirdiklerini ifade eden Gürhan Akdoğan, "Sanayi Siteleri yapılmasına kesinlikle karşı değiliz, karşı olduğumuz nokta bilimselliğin ve mahkeme kararlarının hiçe sayılarak, bu denli büyük bir projenin kent paydaşları ile paylaşılmadan oldu bittiye getirilmesidir. Korkumuz kentin, kentlinin ve esnafın mağdur olmasıdır" Büyük Sanayi Sitesi Projesinin yapılmak istendiği bölge, 1/100.000 ölçekli Planda kent yapılaşmasının Alaçam'a sıçramaması için bırakılmış tampon bölge niteliğindedir. Bu bölgenin yapılaşmaya açılması Alaçam bölgesine yönelikte yapılaşma baskısı arttıracak, ileride turizm amaçlı kullanılması düşünülen Alaçam bölgesi de kaybedilecektir." Projeye Bursa ovasını besleyen birçok akarsuyun su rezerv alanı içinde kaldığı için karşı olduğumuz hatırlanmalıdır. Unutulmamalı ki DSİ tarafından bölgeye verilen uygun değildir görüşü bir anda uygun olarak değiştirilmiştir. BESOB Projesinde 24 farklı meslek grubunu bir araya getirmek yerine, farklı meslek gruplarının kendi içinde, mesleki yakınlıkları çerçevesinde alt gruplara ayrılması gereklidir. Böylece oluşturulan alt grupların ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara cevap verecek çözümler üretmek daha kolay olacaktır. Bu ilişki oluşturulduktan sonra hammaddeye, pazara yakınlık gibi kriterlerle, üst ölçekli plan kararlarına uygun, tarım alanlarını, su havzalarını koruyan bir yaklaşımda, ulaşım bağlantısı sağlanmış alanlarda, boşaltılacak bölgelerin kentsel dönüşümünü de içeren plan kararlarıyla, 4000 iş yeri yerine daha optimum sayıda yapılan alt gruplamaya yönelik kentin batı, kuzey ve doğusunda alanların oluşturulması daha uygun olacaktır" dedi.

"Esnafın canına Tak etti, bu esnaf sayın Tak'ı torun bakmaya gönderecek"

10 yıldır yılan hikayesine dönen hayal proje ile bir çok esnafın çok zor duruma düşürüldüğünü, sorumlularının biran önce hesap vermesi gerektiğini belirten Akdoğan, 10 yılın hesabını veremeyen, projeyi batıran, olmayacak duaya amin diyen 52 yıldır esnafın sırtında olan sayın Arif Tak'ı bu esnaf artık evine torun bakmaya gönderecek. Ama bu hesabı da vermek kaydıyla. Esnafın büyük sıkıntılar yaşadığı bir ortamda sayın Arif Tak'tan herhangi söz, eylem duydunuz mu? ya da 52 yıllık oda hayatında çeşitli partilerden kendisinin milletvekili olma arayışı içinde bulunmasının dışında iktidarlara karşı esnafın sorunlarını dile getiren, onların yanında eylemsel bir mücadelede gördünüz mü? Ben görmedim. Şimdi hem de böylesi esnafın tükendiği bir ortamda, esas olan esnafın parasını pul eden, projeyi bitiremeyen, BESOB başkanının hesap vermesi gerekmektedir. Bu iş temel atma öncesinde dava açan 12 meslek odasına mecazi olarak ithafen 12 deve kurban edeceğini söylemekle tamamlanmaz" diye konuştu. - BURSA

Bursa'nın hüsran projesi...
Bursa'nın hüsran projesi...
Bursa'nın hüsran projesi...
Bursa'nın hüsran projesi...
Bursa'nın hüsran projesi...
Bursa'nın hüsran projesi...

Esnaf ve Sanatkarlar, Kestel, Esnaf, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın hüsran projesi... - Son Dakika Ekonomi


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