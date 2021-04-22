Bursa'nın barajlarında 2021 bereketi - Son Dakika

Bursa'ya içme suyu temin eden Doğancı ve Nilüfer barajları, son aylardaki yağışlarla adeta doldu taştı. Nilüfer Barajı yüzde 100 oranında doluluk seviyesine, Doğancı Barajı ise yüzde 80'lik doluluk seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde Doğancı Barajı seviyesinin eriyen karlarla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor.

Nilüfer Barajı'nın dolmasından sonra barajın alt havzasında bulunan Doğancı Barajı'na su salınımına başlandığını belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 2021 yılı boyunca Bursa'da herhangi bir su sorununun yaşanmayacağını vurguladı. Küresel ısınmanın etkisiyle Bursa'da son 100 yılın en kurak kış mevsimlerinin yaşandığına dikkat çeken Gülenç, "Kurak geçen 2019 ve 2020 yılı boyunca su seviyeleri yüzde 20'lerin altına düşen Nilüfer ve Doğancı barajlarını derin su kuyuları ile besleyerek Bursalıları bir gün bile susuz bırakmadık. 2021 yılıyla birlikte gelen kar ve yağmurlarla rahat bir nefes aldık. Kuyuları devre dışı bırakarak, şehrimize yine barajlardan su vermeye başladık. Bugün itibariyle su bereketi yaşıyoruz. Öyle ki Nilüfer Barajı yüzde 100, Doğancı Barajı ise yüzde 80'lik doluluk seviyesine ulaştı. Nilüfer Barajı'ndaki su fazlalığı, Doğancı Barajı'na gelmektedir. Yüzde 80 seviyesinde olan Doğancı Barajı'ndaki seviyenin de yüzde 100'e ulaşması halinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle istişare yaparak, su hacmini rahatlatabilmek için baraj kapakları açarak bir miktar suyu, Nilüfer Çayı'na verebiliriz" diye konuştu.

Barajlardaki su seviyelerinin yüzleri güldürdüğüne işaret eden BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, 2021 yılı boyunca, Bursa'da su temini konusunda endişe yaşanmayacağını vurguladı. Bununla birlikte vatandaşların su tasarrufundaki hassasiyeti sürdürmesi gerektiğini ifade eden Gülenç, "Boş yere akıp giden her bir damlada suya ihtiyacımız olduğunda nasıl arayışa girdiğimizi, toplum olarak nasıl endişelendiğimizi unutulmamalıyız" dedi. - BURSA